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Trabzon'da 2 gündür aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Trabzon'un Çarşamba ilçesinde 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Kadın
  • 25.11.2023 12:14
  • Giriş: 25.11.2023 12:14
  • Güncelleme: 25.11.2023 12:19
Kaynak: AA
Trabzon'da 2 gündür aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Trabzon'da 2 gündür kayıp olarak aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Samsun Mahallesi'nde Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekiplerince iki gün süren aramalar sonucunda Akgül'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

Akgül'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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