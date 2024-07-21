Trabzon'da 2 otomobilin üstüne düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde hastane otoparkında bulunan araçların üzerine düşen hafif ticari araçtaki sürücüsü ve yolcu yaralandı.

F.B. iradesindeki 61 ADG 977 plakalı hafif ticari araç, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki yolda kontrolünü kaybederek, hastanenin otoparkında park halinde duran 61 TC 671 ve 61 AEH 677 plakalı otomobillerin üzerine düştü.

Sürücü F.B. ve kimliği henüz öğrenilemeyen yanındaki kişi, hastane personeli tarafından araçtan çıkartılarak acil serviste tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekiciler geldi.

Çekiciler hasar gören 3 aracı olay yerinden götürürken, polis de inceleme başlattı.