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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Trabzon'da 32 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 22:11
  • Giriş: 06.04.2024 22:11
  • Güncelleme: 06.04.2024 22:11
Kaynak: AA
Trabzon'da 32 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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