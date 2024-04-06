Trabzon'da 32 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.