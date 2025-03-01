Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 15:38
  • Giriş: 01.03.2025 15:38
  • Güncelleme: 01.03.2025 15:38
Kaynak: AA
Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Ortahisar, Araklı, Beşikdüzü ve Sürmene emniyet müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, farklı suçlardan haklarında 1 ay 15 gün ile 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol