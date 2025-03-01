Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Ortahisar, Araklı, Beşikdüzü ve Sürmene emniyet müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, farklı suçlardan haklarında 1 ay 15 gün ile 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.