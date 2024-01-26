Trabzon'da 61 kişi domuz katletmek için toplandı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toplanan 61 avcı, "yaşam alanlarına zarar veriyor" bahanesiyle domuz öldürmek için toplandı.

Şalpazarı Avcılar Kulübü üyeleri, Trabzon'un plakası olan 61'i denk getirerek kurduğu 'avcı' ekibiyle domuz katletmeye başladı.

Hayvan öldürmeyi de öğrettiklerini anlatan Şalpazarı Avcılar Kulüp Başkanı Baki Gülay, şu ifadeleri sarf etti: “İlçemize bağlı 30 mahalleden toplam 61 avcıyı bir araya getirerek oluşturduğumuz Şalpazarı Avcılar Kulübü olarak yüksek kesimlere aşırı derece kar yağmasından dolayı aç karınlarını doyurabilmek için alçak ve İlçe merkezlerine yakın mahallere kadar indiler. Bundan dolayı avcılar kulübü olarak yaban domuzlarını kulübümüze üye olan arkadaşlarımızın katılımlarıyla beraber ateşli silahlarda iyi olanlarla beraber avlıyoruz. Bir anlamda da avcılarımıza uygulamalı avlanmayı da öğretmiş oluyoruz."