Trabzon'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 11 katlı binanın asansöründe, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.