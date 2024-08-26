Trabzon'da balyozla parktaki eşyalara zarar veren kişi yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Bıçak Tanıtım Parkı'nda yer alan tabela ve eşyalara balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçedeki Bıçak Tanıtım Parkı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, buradaki "Sürmene" yazılı tabela ile çevredeki eşyaları elindeki balyozla kırdı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.