Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi
Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Seferlerden bazıları ise ertelendi.
Kaynak: AA
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.