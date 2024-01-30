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Trabzon'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 23:09
  • Giriş: 30.01.2024 23:09
  • Güncelleme: 30.01.2024 23:09
Kaynak: AA
Trabzon'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle tartıştıkları iddia edilen bir grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.B'nin S.D.L'yi bacağından yaraladığı, C.B'nin ise elinden yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis kavgaya karışan İ.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

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