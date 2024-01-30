Trabzon'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle tartıştıkları iddia edilen bir grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.B'nin S.D.L'yi bacağından yaraladığı, C.B'nin ise elinden yaralandığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis kavgaya karışan İ.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.
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