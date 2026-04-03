Trabzon'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastanede silahlı saldırıya uğradı

Trabzon’da, kavgada K.Ç.’nin bıçakladığı Mahmut Ç. (51), tedaviye alındığı hastanede bu kez şüphelinin arkadaşı A.Y. (52) tarafından tabancayla vuruldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan Mahmut Ç.’nin tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

K.Ç. ile Mahmut Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç., Mahmut Ç.’yi bacağından bıçakladı.

Mahmut Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Mahmut Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Acil serviste tedavi altına alınan Mahmut Ç., olaydan yaklaşık 5 saat sonra bu kez K.Ç.’nin arkadaşı A.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Acil servise giren şüpheli A.Y.’nin tabancayla 3 el ateş etmesi sonucu Mahmut Ç. bacak, kasık ve elinden yaralandı.

A.Y. kısa sürede polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyette sorguları süren şüpheliler ile aynı gün 2 kez yaralanan Mahmut Ç.’nin birçok suç kaydığı olduğu öğrenildi.