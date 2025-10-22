Trabzon'da bir erkek, evli olduğu kadını ve kızını silahla yaraladı

Trabzon'da evde tartıştığı evli olduğu H.H. (52) ile kızı İ.H'yi (22) tabancayla vurarak yaralayan E.H. isimli erkek (62) gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinde yaşayan E.H, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı evli olduğu H.H. ve üniversitede öğrenim gören kızı İ.H'ye tabancayla ateş etti.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan anne ve kızı kanlar içinde kaldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ameliyata alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Saldırgan erkek H.H. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.