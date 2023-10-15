Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi, sınava girmeden ehliyet alabileceği vaadiyle dolandırıldı.

İlçede ikamet eden A.Y, sosyal medyada, sınava girmeden kendisine ehliyet sağlayabileceklerini iddia eden kişilerle para karşılığı anlaştı.

Söz konusu kişilerin verdiği banka hesabına 3 kez toplam 6 bin 790 lira yatıran A.Y. 4'üncü kez para istenmesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Karakola başvuran A.Y'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.