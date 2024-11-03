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Trabzon'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Trabzon'da üç katlı binanın çatısından düşen 58 yaşındaki inşaat işçisi Bekir Koz hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 03.11.2024 14:46
  • Giriş: 03.11.2024 14:46
  • Güncelleme: 03.11.2024 14:48
Kaynak: AA
Trabzon'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde üç katlı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İlçenin Başköy Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında tamirat yapan 58 yaşındaki Bekir Koz, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşen Koz, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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