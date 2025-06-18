Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon'da çay yüklü kamyonun devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.06.2025 18:16
  • Giriş: 18.06.2025 18:16
  • Güncelleme: 18.06.2025 18:16
Kaynak: AA
Trabzon'da çay yüklü kamyonun devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde Faruk Bayoğlu yönetimindeki 61 ACG 939 plakalı çay yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile kamyon kasasında bulunan 8 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol