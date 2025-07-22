Trabzon'da CHP standına saldırı davası: Mahkeme davayı ağır ceza mahkemesinin görmesi gerektiğine hükmederek, 'görevsizlik' kararı verdi

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bilal Gökalp ile müşteki avukatları katıldı. Olay günü yakalanarak tutuklanan Gökalp, ilk kez 1 Temmuz Salı hakim karşısına çıkmıştı. Bugün yapılan ikinci duruşmada olay yeri görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu ele alındı.

Sanık Gökalp, savunmasında, “Olay esnasında yaralanan kişiler beni darbettikten sonra o hale geldiler. Hepsi üzerime geldi, ben de bu yüzden bu davranışta bulundum” dedi.

Müştekiler, görüntü ve raporları henüz incelemediklerini belirterek, beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Tutukluluk halinin devamı isteyen Gökalp, “Kasten yapmadığım bir iş için tutuluyorum. Darp edildiğim için kendimi savundum. Oradakiler, Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı Amerika’ya şikâyet etmişler. Sayın Tayyip Erdoğan doğrultusunda ben de tepki gösterdim” ifadelerini kullandı.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği ihtimaline binaen, "görevsizlik" kararıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.