Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde dün serinlemek için dalgalı denize giren 6 kişilik aileden akıntıya kapılarak kaybolan genci arama-kurtarma çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 2’si çocuk 6 kişilik bir aile Kaleköy mahallesi Zeytinlik mevkiinde serinlemek için denize girdi.

Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgaların açığa sürüklediği aileden 4’ü çevredeki vatandaşlar tarafından, bir kişi de kayık ile kenara çekilerek kurtarıldı.

Aile fertlerinden Tekin Yeşilay (21) dalgalara kapılarak kaybolurken, kayıp şahıs için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde devam etti. AFAD, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, jandarma ve polis ekipleri olmak üzere 14 farklı kurumun destek verdiği çalışmalar hava şartları ve denizin bulanık olması nedeniyle güçlükle sürdürülürken, çalışmalar 6 bot, 1 gemi, 2 su altı görüntüleme cihazı, 1 helikopter ve droneler eşliğinde yapılıyor.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ekiplerince Tekin Yeşilay’ın denizde kaybolduğu bölge didik didik aranırken, gencin cansız bedeni denize girdiği sahildeki ’T’ diye tabir edilen dalgakıranların kayaklıkları arasında bulundu.

Tekin Yeşilay’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.