Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da denizde sürüklenen teknenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde özel teknesiyle denize açılan bir kişinin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na denizde sürüklendiğini ihbar ederek yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bahse konu özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince 21 deniz mili (41 kilometre) açıkta tespit edilerek, teknedeki vatandaşımız kurtarılmıştır." denildi.