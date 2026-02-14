Trabzon'da derbi heyecanı: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran’ın yapacağı maçta dördüncü hakem Melih Aldemir.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 49 puanla ikinci sırada ve sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı 1-0 kazanmanın avantajını taşıyor.

Bordo-mavililer ise 45 puanla üçüncü sırada. Lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde. Ev sahibi ekip için bu derbi, yarıştan kopmamak adına kritik.

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak; sakatlığı süren Archie Brown kadroda yok. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında.

Trabzonspor’da ise Stefan Savic, Edin Visca ve Oleksandr Zubkov’un sakatlıkları devam ediyor. Paul Onuachu’nun forma giymesi beklenirken, Okay Yokuşlu’nun durumu maç saatinde netleşecek.

FATİH TEKKE İLE DERBİ GALİBİYETİ ARAYIŞI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke döneminde İstanbul’un “üç büyükleri” karşısında henüz galibiyet alamadı. Ligde 5, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da birer olmak üzere oynanan 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik var. Bordo-mavililer, 4 Kasım 2023’ten bu yana süren 833 günlük büyük maç galibiyeti özlemini bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, 21 haftada yenilgi yüzü görmeyerek ligin tek namağlup takımı. Trabzonspor ise bu sezon sahasında kaybetmedi; 11 iç saha maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İstatistikler, Papara Park’ta nefes kesecek bir 90 dakikaya işaret ediyor.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.