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Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 17:20
  • Giriş: 07.12.2024 17:20
  • Güncelleme: 07.12.2024 17:21
Kaynak: AA
Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı.

İlçenin Kireç Mahallesi'nde Mehmet Bayram'ın (60) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürüklenerek dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve eşi Ayşe Bayram, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan çift, buradaki müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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