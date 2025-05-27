Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Ailesiyle dün gittiği turizm merkezi Uzungöl'de, Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan F.R.A'nın bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlar eşlik ediyor.

Toplam 86 kişinin katıldığı çalışmalarda kıyı kenar araması ile dalgıçlar tarafından su altı taraması yapılıyor.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve çevre illerden de destek ekiplerin geldiği öğrenildi.