Trabzon'da dereye düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Trabzon'da köpeklerden kaçarken düştüğü dereden vatandaşlarca kurtarılan karacanın tedavisine başlandı.

Köprübaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca, vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sürmene Şefliğine bağlı ekiplerce teslim alındı.

Yetkililerce veterinere götürülen karaca, bacağında kırık ve vücudunun bazı bölgelerinde yara olduğu tespit edilerek tedaviye alındı.

Karacayı kurtarmak için dereye girenlerden 24 yaşındaki Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, insanlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Ormandan çarşının ortasına inen karacayı sahipsiz köpeklerin kovaladığını anlatan Aksoy, kovalamaca sırasında karacanın dereye atladığını dile getirdi.

Aksoy, bunun üzerine tereddüt etmeden dereye girdiğini belirterek, "Derenin ortasında yakalamaya çalıştım. En sonunda bir arkadaşım daha geldi, beraber yakaladık ve çıkardık." dedi.