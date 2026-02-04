Giriş / Abone Ol
  • 04.02.2026 11:35
Kaynak: AA
Trabzon'da devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bahçecik Tüneli'nde S.D'nin (30) kullandığı 61 AJE 442 plakalı otomobil, devrildikten sonra alev aldı.

Yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı S.D. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel ise aracın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

