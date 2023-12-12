Trabzon'da doğa mücadelesi kazandı: Altın madeninin ÇED süreci iptal edildi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yapılması planlanan madene karşı çevre halkının verdiği mücadele sonuç verdi. ÇED sürecine yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu ÇED iptal edildi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, Koza Altın'ın Honefter Yaylası'nda altın madeni açmak için ÇED başvurusunda bulunması, bölge halkını harekete geçirmişti.

ÇED Projesine karşı direnen Düzköylü yurttaşlar geçtiğimiz günlerde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine karşı tepkisini göstermek amacıyla 13 Kasım 2023 tarihinde geniş çaplı bir imza kampanyası başlamıştı.

DÜZKÖY KAZANDI

Trabzon'un Düzköy ilçesinde çevre halkının madene karşı verdiği mücadeleyi halk kazandı. ÇED sürecine yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu ÇED iptal edildi.

Doğamızı, yaşam alanlarımızı, yaylalarımızı ve ormanlarımızı koruma ve gelecek kuşaklara aynı güzellikte bırakma adına; emek veren, mücadele eden, katkı koyan, söz söyleyen canlara bin selam olsun.

Saygılarımızla.



Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu pic.twitter.com/SlsgOqMazu — Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu (@Yayla_61_Cevre) December 11, 2023

Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu, söz konusu kararın ardından, "Doğamızı, yaşam alanlarımızı, yaylalarımızı ve ormanlarımızı koruma ve gelecek kuşaklara aynı güzellikte bırakma adına; emek veren, mücadele eden, katkı koyan, söz söyleyen canlara bin selam olsun" açıklaması yapıldı.