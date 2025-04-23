Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon'da dördüncü kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.04.2025 22:03
  • Giriş: 23.04.2025 22:03
  • Güncelleme: 23.04.2025 22:09
Kaynak: AA
Trabzon'da dördüncü kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Metin ve Fatma S. çiftinin çocukları Nurbanu S, evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nurbanu S, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol