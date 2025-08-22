Trabzon'da düğünde maganda kurşunu can aldı: Özel harekat polisi gözaltında

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 zanlı tutuklandı.

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde dün (21 Ağustos) düğün öncesi silahla ateş açarak 43 yaşındaki F.S'nin ölümüne, R.S. ve B.S.T'nin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve özel harekat polisi olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Y.E.B. ile akrabası 47 yaşındaki M.B. olay sonrası jandarma ekiple öğrenilen Y.E.B. ve M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.