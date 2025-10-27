Trabzon'da Ekrem İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü: "Bu ülkede adalet terazisi bozulmuştur"

Trabzon'da, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "Casusluk" soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesi protesto edildi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş "Demokrasi Yürüyüşü" Meydan Parkı’nda son buldu. Yürüyüşe CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, suçlamanın insanlık onuruna yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen 'casusluk' suçlaması, yalnızca bir iftira değildir. Bu suçlama, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine, demokrasisine, halkın iradesine ve insanlık onuruna yapılmış açık bir saldırıdır. Bir hukuk süreci değil, bir siyasi linç girişimidir. Bu ülkeyi yönetenlerin, artık milletin gerçek gündemini konuşacak, ülkenin sorunlarına çözüm üretecek hâli kalmamıştır.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI SİYASETİN SOPASI HALİNE GELMİŞ"

Ekrem İmamoğlu, artık sadece bir belediye başkanı değildir; bu ülkenin dört bir yanında yanan halkın umudunun adıdır. İşte tam da bu yüzden, o umudu bastırmak istiyorlar. Bugün Türkiye’de yargı bağımsızlığı siyasetin sopası haline gelmiş, alınan yargı kararları, adalete olan inancı ve kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.

"BU SALDIRI, YALNIZCA EKREM İMAMOĞLU’NA DEĞİL, MİLYONLARIN İRADESİNE YÖNELİKTİR"

Bu ülkede adalet terazisi bozulmuştur. Ancak bu milletin vicdan terazisi hâlâ dimdik ayaktadır. Halk biliyor: Gerçek suçlu kimdir, iftiraya uğrayan kimdir. Bu saldırı, yalnızca Ekrem İmamoğlu’na değil, milyonların iradesine yöneliktir. Bir kişi değil, bir halk hedef alınmıştır. Bu bir siyasi hesaplaşmadır; sandıkta kaybettikleri meşruiyeti, mahkeme salonlarında kazanabileceklerini sananların çaresizliğidir. Ama bir gerçeği unutuyorlar: sandıkta yenildikleri millet, yargı sopasıyla korkutulacak bir millet değildir.

"BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ İFTİRALARLA DEĞİL, HAKİKATLE YAZACAĞIZ"

Burada bir kez daha söylüyoruz: Bu iftira tutmaz, bu senaryo çöker. Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Türkiye yalnız değildir. Bu ülkenin geleceğini iftiralarla değil, hakikatle yazacağız. Asla unutulmasın be yaparlarsa yapsınlar, bu ülkenin umudunu zindana sığdıramayacaklar! Biz kazanacağız. Ve kazandığımız gün, adalet yeniden yükselecek. Halkın iradesi yeniden egemen olacak, Türkiye yeniden demokrasi ile buluşacaktır."