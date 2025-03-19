Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşleri sürüyor.

Akşam saatlerinde Trabzon'da halk, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Atatürk Alanı'nda sona eren yürüyüşte yapılan yapılan basın açıklamasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem de katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Zerrece korkmuyoruz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin umudu Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve onun değerli yol arkadaşlarına bütün gücümüzle sahip çıkmak, hepimizin namus borcudur. Onlar bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.