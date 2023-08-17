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Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 15:09
  • Giriş: 17.08.2023 15:09
  • Güncelleme: 17.08.2023 15:09
Kaynak: AA
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Trabzon'da elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri iş yerinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil yolundaki bir iş yerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ile H.Ç. (31), çalışma sırasında akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen H.Ç'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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