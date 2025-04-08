Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Süleyman Özkanca (72) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Of-Hayrat yolu Söğütlü Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Özkanca, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.