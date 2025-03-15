Trabzon'da eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde samanlıkta başlayıp eve sıçrayan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Ormanseven Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşkun Parlak'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, evde de maddi hasar oluştu.
Yangın sırasında dumandan etkilenen Fatma ve Emine Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.