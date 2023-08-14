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Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2023 11:42
  • Giriş: 14.08.2023 11:42
  • Güncelleme: 14.08.2023 11:43
Kaynak: AA
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Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

Gürültülü egzoz kullanan 2 sürücü hakkında işlem yapan polis ekipleri, toplam 8 bin 128 lira ceza kestiği sürücülerin ceza puanlarını düşürdü.

Araçlar trafikten men edildi.

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