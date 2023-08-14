Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Gürültülü egzoz kullanan 2 sürücü hakkında işlem yapan polis ekipleri, toplam 8 bin 128 lira ceza kestiği sürücülerin ceza puanlarını düşürdü.
Araçlar trafikten men edildi.