Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.09.2023 14:19
  • Giriş: 19.09.2023 14:19
  • Güncelleme: 19.09.2023 14:19
Kaynak: AA
Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı

Trabzon'da, hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "hırsızlık", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 16 arama kaydı bulunan A.H'nin (41), Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon sırasında evin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol