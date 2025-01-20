Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satışa sunuluyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, palamut, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 100 ila 150, somonun ve barbun 250, çinekop 350, levrek 300, alabalığın 175-200, hamsinin 150-200 liradan, palamudun tanesi ise 175 liradan tüketiciyle buluştu.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, haftanın ilk günü tezgahlarda birçok çeşidin bulunduğunu söyledi.

Balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söyleyen Aydın, "İnşallah bundan sonra da fiyatlar böyle gider de vatandaşımız bol yer. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisi artıyor." dedi.

Hamsi satın alan Elif Bektaşoğlu da hamsiyi bu sene bol yediklerini ifade ederek, kış aylarında yenebilecek en vitaminli yiyeceğin hamsi olduğunu dile getirdi.