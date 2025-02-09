Trabzon'da hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti

TRABZON (AA) -Trabzon'da son günlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balık fiyatlarının artmasına neden oldu.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgahlarda, istavritin ve mezgitin kilogramı 150, somonun 250, çinekopun 350, levreğin 300 ila 350, hamsinin 150 liradan, palamudun tanesi ise 175 liradan tüketiciyle buluşuyor.

Balıkçı Onur Örseloğlu, AA muhabirine, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını söyledi.

Sıcaklıkların bir miktar artmasının avlanmayı da olumlu etkileyebileceğini aktaran Örseloğlu, "Vatandaşımızın yeniden uygun fiyatlardan beslenecek olduğu gıda maddesi balık. Biz artık havaların düzelmesini bekliyoruz. Hem vatandaş kazansın hem biz kazanalım." dedi.

Örseloğlu, Trabzon'da balığa ilginin genel olarak iyi olduğunu vurgulayarak "Trabzon insanı yine balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Balık çeşitlerinde de sıkıntı yok. Biraz fiyatlarda oynama oluyor o da bizim elimizde değil." diye konuştu.

Balıkçı Emin Avcı ise balığa olan talebin bugünlerde az olduğunu belirterek, "Hava muhalefetinden dolayı balık çok az geliyor. Yetiştirme balıkları somon, levrek koyuyoruz tezgahımıza. Balık çok az geldiği için fiyatlarda buna göre pahalı oluyor." ifadesini kullandı.

Vatandaş Yaşar Keleş de somon balığını tercih ettiğini dile getirerek, "Balıklar pahalı ama yapacak bir şey yok. Arada sırada alıyoruz. Fiyatlara bakıldığında önceden pazar günleri burası doluydu." dedi.