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Trabzon'da heyelan: Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 20.07.2024 08:38
  • Giriş: 20.07.2024 08:38
  • Güncelleme: 20.07.2024 08:40
Kaynak: İHA
Trabzon'da heyelan: Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: İHA

Trabzon'da heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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