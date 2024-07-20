Trabzon'da heyelan: Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Trabzon'da heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.