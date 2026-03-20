Trabzon'da İmamoğlu afişleri söküldü: "Bayram mesajından dahi rahatsızlık duyulması korkunun boyutunu ortaya koymaktadır"

CHP Trabzon İl Başkanlığı ve CHP Akçaabat İlçe Başkanlığı tarafından şehirdeki bazı üst geçitlere asılan ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajının yer aldığı afişler, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince kaldırıldı. Duruma tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Açık bir siyasi tahammülsüzlüğün göstergesidir" dedi.

Trabzon'da CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kıymetli Hemşehrilerim Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun" yazılı afişleri KGM ekiplerince kaldırıldı. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, bir afişin kaldırıldığı anları gösteren bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Akçaabat İlçe Başkanlığımız tarafından, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bayram kutlamasına ilişkin asılan pankartlar bugün Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmıştır.

Bu uygulama, içinde bulunduğunuz korkunun boyutunu açıkça göstermektedir. Öyle ki, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafından dahi rahatsızlık duyar hale gelmişsiniz. Ancak bilinmelidir ki; bu korku sizi daha da zayıflatacaktır.

Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Pankartları toplatsanız da bu sevgiyi halkın gönlünden silemezsiniz. Çünkü bu bağ, baskıyla değil, inançla kurulmuştur.

Gün gelecek, yapılan her hukuksuzluğun hesabı mutlaka sorulacaktır."