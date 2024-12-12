Trabzon'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Trabzon’da bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, bir işçi kayboldu.

Olay, öğleden sonra Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisinde bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada inşaatın 2'nci katında çökme oluştu. 4 işçi, demir ve kalaslar arasında kaldı. İhbar üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak kurtarırken, kayıp olan 1 işçi için çalışma başlatıldı.

Çöken iskelenin altında kalan işçinin ise yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin isminin Ali Dokuzparmak, yaralı işçilerin isimlerinin ise Fuat Kazaz, Murat Marabaoğlu ve Ali Marabaoğlu olduğu öğrenildi.