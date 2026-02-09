Trabzon'da iş bırakan Şok Depo işçileri işten atıldı

Ebru ÇELİK

Trabzon Arsin’de faaliyette olan ŞOK deposundaki işçiler, brüt ücrete yapılan yüzde 27’lik zam oranını reddederek depo önünde açıklama gerçekleştirdi. Dört gündür talepleri için iş bırakan emekçiler, yaşanan sorunun sadece ücret konusu olmadığını, depo içindeki hak ihlallerine ve iş güvenliği sorunlarına da dikkat çekti. Gasp edilen hakları için iş bırakan 30 işçinin dün işlerinden atıldıkları kaydedildi.

DGD-SEN Karadeniz Bölge Temsilcisi Hüseyin Uğur, işçilerin tek isteklerinin insanca çalışma koşulları olduğunu belirterek “İşçiler iş güvenliği, can sağlığı olmayan bir ortamda çalıştırılmalarının yanı sıra sefalet ücretini de reddetti. Bunun ardından geçtiğimiz cuma günü iş bırakan 32 işçi dün işveren tarafından işten atıldı. Yalnızca 2 işçinin iş akdine son verilmedi” dedi.

Migros depo işçilerinin 23 Ocak günü başlattığı direniş, Migros depolarıyla sınırlı kalmadı. ŞOK, BİM, A101 depolarında da benzer sorunlar yaşayan emekçiler, Migros depo işçilerinin başlattığı direnişe katıldı. Düşük zam oranları, depo içinde yaşanan hak ihlalleri ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği gibi sorunları Trabzon Arsin’de faaliyette olan ŞOK depo işçileri, bugün yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

"BU PİSLİĞİN İÇİNDE YAŞAYAMIYORUZ"

Atılan ŞOK depo işçilerinden Ayhan Aydın’ın okuduğu açıklamada Aydın, “Bizler Trabzon’da ŞOK Marketler zincirine bağlı depoda çalışan emekçileriz. Ağır iş yüküne, ağır çalışma koşullarına, çok düşük ücretlere ve zorlandığımız keyfi uygulamalara daha fazla razı gelmeyerek 5 gün önce iş durdurduk. Defalarca kez ŞOK yönetimine geçinemiyoruz, bu pisliğin içinde yaşayamıyoruz, depoda can güvenliğimiz tehlikede dedik ama bir karşılığı olmadı” dedi.

PRİMLER KEYFİ BİÇİLİYOR

Brüte yapılan yüzde 27’lik zam oranının yetersiz kaldığını belirten Aydın, yapılan zammın net maaş üzerinden uygulandığını kaydetti.

“Performansa bağlı olarak hak ettiğimiz primler keyfi biçimde kırpılıyor. Yıllık vergi dilimi maaşlarımız her ay biraz daha eriyor. Aynı işi yapan çalışanlar arasında kıdeme dayalı adil bir maaş farkı yok. Fazla mesailerimiz gasp ediliyor. Bizim hakkımız olan banka promosyonları verilmiyor” diyen Aydın, depolarda can güvenlikleri olmadan çalıştırıldıklarının altını çizdi.

"İŞ GÜVENLİĞİMİZ YOK"

“Bu suçtur, ŞOK Market yönetiminin suç işlemekten vazgeçmesi gerekmektedir” diyen Aydın, yaşadıkları sorunları şu şekilde sıraladı:

Depo alanlarında raflar devrilme ve çökme riski altında.

Koruyucu ekipmanlarımız eksik ya da karşılanmıyor.

Baş ve üst koruyucu ekipmanlarımızın sağlanmaması ile yüksekten düşecek ürünlere karşı can güvenliğimiz tehlikede.

Soyunma odası olarak kullanılan alan fiilen lavabo niteliğinde. Hijyen koşullarının yok sayıldığı, sağlanmadığı ortamlarda kıyafet değiştirmeye mecbur bırakılıyoruz.

Yeterli havalandırma olmadığından yaz aylarında aşırı sıcaklara, kış aylarında aşırı soğuklara maruz kalıyor, temiz havadan mahrum bırakılıyoruz.

"MÜCADELEMİZİ YAYARAK BÜYÜTECEĞİZ"

İşyerinde birçok çok usulsüzlük olduğunu belirten Aydın, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bunların bir an önce giderilmesini istemek bizim en doğal hakkımız olduğu gibi, İSİG önlemlerini almak ŞOK Market yönetiminin de yasal zorunluluğu. Bu yüzden biz ricada veya ek bir talepte bulunmuyoruz, insani, yasal, zaten verilmesi gereken hakkımızı istiyoruz. Bu taleplerimizi dile getirdiğimiz için dün akşam birçok arkadaşımızın SGK bildirimi ile Kod 49 ile iş akdine son verildi. ŞOK Market yönetimi, sendikalar kanununu, işçi sağlığı ve iş güvenliğini kanunu, işten kaçınma hakkımızı ihlal ederek bizi işten çıkardı. İşsizlik maaşımıza, kıdem ve ihbar tazminatı haklarımıza çöktüler. Kış ayının ortasında, Ramazan’a 10 gün kala bu durumdayız. Hem bizi hem de ailelerimizi açlıkla, sefaletle sınıyorlar. ŞOK Market yönetimi bu meseleye dair ivedilikle adım atmalıdır. Aksi taktirde depolardaki tüm olumsuzlukları ŞOK Market’in ülke genelindeki tüm mağazalarına taşıyarak ileri bir adım atacak, mücadelemizi ülke geneline yayacağız.”

Taleplerden ve insanca çalışma haklarından vazgeçilmeyeceğinin altını çizen Aydın, son olarak şunları kaydetti:

“Bizi yaşamımızla sınayan kodları ve uygulamaları kabul etmiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü, onurlu direnişimiz!”