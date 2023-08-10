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Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 16:30
  • Giriş: 10.08.2023 16:30
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:30
Kaynak: AA
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Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) de sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Havva K. (78) ve Zeynep K'nin (8) tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

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