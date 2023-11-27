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Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 11:20
  • Giriş: 27.11.2023 11:20
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:20
Kaynak: AA
Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Gören yönetimindeki 61 K 5288 plakalı kamyonet, Sinlice Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 kişi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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