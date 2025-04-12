Trabzon'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda, B.B. yönetimindeki 61 K 0122 plakalı kamyonetin kasasında bulunan kartonlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Araklı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, kamyonette hasar oluştu.