Trabzon'da Kanarya fırtınası

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip çok önemli bir deplasmandan üç puanla döndü. Bu sonuçla Fenerbahçe 52 puana yükselirken Trabzon 45 puanda kaldı.

5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.

6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1.

28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.

KEREM ÖNE GEÇİRDİ

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2

37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2.

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 46'ncı dakikada organize gelişen atakta Marco Asensio'nun şık plasesiyle öne geçti: 2-3.

Golden sonra oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler çok kritik bir deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı.

Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Bordo-mavililer, sahada Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'i ile yer aldı.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları olan Visca ve Zubkov maç kadrosunda bulunmazken, iyileşen Stefan Savic ise ligde 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarının alınmadığı stadyumda misafir takım tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

Maç öncesinde Papara Park’ta özel bir etkinlik düzenlendi. DJ Burak Yeter'in Trabzonspor için hazırladığı özel eserlerle taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu protokol tribünde karşılaşmayı izledi.

CARDOZO'YA PLAKET

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.