Trabzon'da köpeği vahşice döven kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki çeken kişi gözaltına alındı.

Yomra Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu şiddet failinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."