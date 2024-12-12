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Trabzon'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 11:41
  • Giriş: 12.12.2024 11:41
  • Güncelleme: 12.12.2024 11:41
Kaynak: AA
Trabzon'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Trabzon Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Trabzon ve çevresinde 16 Aralık Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları, küçük tekneler ve balıkçı tekneleri ile denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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