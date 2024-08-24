Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kalkınma mevkisinde Mertcan U'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Mustafa Ç. yönetimindeki 34 AR 1902 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki İbrahim Hakkı U. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, otomobilde bulunan Aysun U. ve E.U. ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.