Trabzon'da muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki: "Tek suçu gazeteciliktir"

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere birçok skandalı kamuoyu gündemine taşıyan muhabirimiz İsmail Arı'nın tutukluluğuna yönelik tepkiler sürüyor.

Maraş Caddesi'nde bir araya gelen BirGün Trabzon Okur İnisiyatifi, Arı'nın tutuklanmasıyla birlikte demokrasi ve basın özgürlüğünün bir darbe daha aldığını vurguladı.

Türkiye’de basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu ve bu özgürlüğün korunmasının yurttaşların kararlılığına bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, gazetecilere yönelik baskılara karşı ses çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Demokrasi ve basın özgürlüğü bir darbe daha aldı. BirGün muhabiri İsmail Arı da gazeteciliğin bedelini ödeyerek tutuklandı.

İsmail Arı’nın “tek suçu” gazeteciliktir. Türkiye, kamu kurumlarındaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri, çift maaşlı bürokratları, haksız kazançları, hileli ihaleleri, örtbas edilen suçları, torpili, istismarı, rüşveti ve çok sayıda skandalı onun kaleminden öğrendi. İsmail Arı haberleriyle karanlığın üzerine gittiği için hedef oldu ve demir parmaklıkların ardına atıldı.

Bu ilk değil… Eğer dayanışma büyütülmezse son da olmayacak. Gazetecilik “halk bilsin” diye yapılır. Ödenen bedeller de bu ideal için ödenir. Halkın sahip çıkmadığı bir gazetecilik ayakta duramaz. Ne kadar cesur, ne kadar yetkin olursa olsun baskılar karşısında yok olup gider.

Bugün Türkiye’de tehdit altında olan basın özgürlüğünün tek teminatı, halkın teslim olmayan iradesidir. Yurttaşların kararlılığı, gazeteciliğin sığınabileceği tek limandır.

Gazeteciliğin hedef alınmasına ve gazetecilerin tutuklanmasına karşı ses vermenin zamanıdır. Gazetecilere yalnız olmadıklarını göstermenin zamanıdır. Bu ülkenin sessizliğe gömülmesine razı olmayan yurttaşların “Ben buradayım” demesinin zamanıdır.

Şimdi, demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, “GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK” demek için beraberiz. Şimdi kol kola girmenin, bir arada olmanın, cesareti ve umudu büyütmenin zamandır."

İSMAİL ARI 13 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.