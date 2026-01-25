Trabzon'da Murat Çalık için adalet yürüyüşü

Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu tarafından, ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için memleketi Trabzon Maçka’da bir adalet yürüyüşü düzenlendi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Murat Çalık Başkanımız sadece Maçka'nın veya Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin onurudur. Talebimiz bir lütuf değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve hukukun uygulanmasıdır" dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile diğer tutuklular için "Yaşam Hakkı" çağrısı yapıldı. Yürüyüşe CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tutuklu yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalabalığa seslenen CHP’li Suiçmez, hukukun sadece kitaplarda kalan bir teori olmadığını, insan onurunu korumak için var olduğunu vurguladı. Suiçmez, Murat Çalık'ı ameliyat sonrası ziyaret ettiğini belirterek, sağlık sorunlarına rağmen Çalık’ın moralinin yerinde olduğunu ve onurlu duruşunu koruduğunu ifade etti.

"MİLYONLARIN KALBİ BİZİMLE ÇARPIYOR"

Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Sibel Suiçmez, şunları söyledi:

"Bugün burada fiilen kimlerin olduğu önemli değildir; bugün bizler maddi varlığımızla buradayız ama biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında 'insan olmak' için kalbi çarpan milyonlarca vatandaşımız da bizimledir. Murat Çalık Başkanım şu an Buca Cezaevi’ndedir. Diğer başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız farklı cezaevlerindedir. Ancak Murat Çalık Başkanım ve onunla birlikte tutuklu olan Maçkalı Tuncay Yılmaz ile Selim Mataracı da manen şu anda bizlerle birlikte, memleketleri Maçka’dadır."

"HUKUK, ÖZGÜR VE ONURLU BİR YAŞAM İÇİN VARDIR"

Hukukun uygulanması gerektiğinin altını çizen Suiçmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli dostlar, hukuk sadece kalın kitapların satırları arasında kalsın diye yazılmamıştır. Hukuk ve insan hakları; insanlığın yüzyıllar boyunca verdiği mücadeleler sonucunda, 'yaşamak' için oluşturulmuştur. Nasıl bir yaşam? Özgür, onurlu ve demokratik bir yaşama imkân sağlasın diye... Dolayısıyla bugün bizim buradaki talebimiz, birilerinden istediğimiz bir lütuf asla değildir. Bunu bugün cezaevinde yatarak bedel ödeyenler de bizden istemez. Asla lütuf talep etmiyoruz. Talebimiz hukukun uygulanmasıdır. Talebimiz insan hak ve özgürlüklerinin, insan onurunun dikkate alınmasıdır.

Onlar belki Trabzonlunun, Maçkalının onurunu hiçbir zaman satmayacağını bilmiyorlar ama biz biliyoruz. Biz eminiz; ne Murat Çalık Başkanım ne de diğerleri, bedeli yaşamları bile olsa onurlarından taviz vermeyeceklerdir. Dün olduğu gibi bugün de onurlu ve demokratik yaşamı tercih edeceklerdir. Tutuklu yargılamak esas değildir, cezalandırma aracı olamaz. Siz tutuklu yargılayarak ceza verdiğinizi zannediyorsanız bilin ki o cezaevleri bunu sağlamaz, sağlayamayacaktır.

Ben ameliyattan hemen sonra yanına girdim. Murat Çalık Başkanım dimdik ayaktadır. Sağlık sorunları elbette var ama insan onurunu ve yaşam hakkını savunma konusunda dimdik ayaktadır. Buradan Gülseren teyzeye de sesleniyorum; o bütün anaları simgelemektedir. Öyle bir ana ki, o zor şartlar altında evladını bırakmamaktadır. 'Son zamanlarda yoruldum, söylenecek sözüm kalmadı' dese de bizim söyleyecek sözümüz var. Biz söz söylemeye devam edeceğiz. Murat Çalık asla yalnız değildir. O sadece Maçka’nın değil, tüm Türkiye’nin onurudur demeye devam edeceğiz. Buradan Kandıra’ya, Silivri’ye ve tüm cezaevlerine bin selam olsun."