Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Sürmene ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçede Balıklı Mahallesi’nin yüksek kesiminde çay bahçelerinin de bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)

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