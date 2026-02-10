Trabzon'da otomobilin tünelde devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde seyreden Y.B.D'nin (20) kullandığı 61 AFZ 593 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki S.G. (53) ve A.H.D. (21) yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.