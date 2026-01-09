Trabzon'da saç ekimi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde saç ekimi operasyonu esnasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürülen kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir saç ekim merkezinde saç ekimi işlemi yapılan 46 yaşındaki Temel Altuntaş'ın fenalaştığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında söz konusu iş yerinde delillerin elde edilmesi amacıyla arama işlemi icra edilmiş, vefat eden T.A'nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

AİLESİNE "HEYECANLIYIM GİTMESEM Mİ?" DEMİŞ

Öte yandan Altuntaş, Akçaabat ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Erikli Mahallesi Muhtarı Süleyman Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temel Altuntaş'ın sağlığına dikkat eden birisi olduğunu söyledi.

Olayın ardından çok üzüldüklerini dile getiren Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık sorunu olduğunda sürekli takip eden birisiydi. Birçok seveni vardı, karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Aşırı bir Trabzonspor sevdası vardı. Allah yakınlarına, geride kalanlara sabırlar versin. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu ama biraz heyecan yapmıştı. Gitmeden önce ailesine söylemiş 'heyecanlıyım gitmesem mi?' diye. Takdiri ilahi böyleydi. Allah rahmet eylesin."